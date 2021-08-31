Что замалчивает Запад, кто виноват в очередях и какова репутация Беларуси. Подробности доклада Лукашенко по таможне

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 августа принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, сообщает БЕЛТА.

Дела в работе ведомства в целом складываются неплохо, но в условиях санкционного давления на Беларусь и порой непростых взаимоотношений с некоторыми соседними странами лишнее внимание, в том числе на высшем уровне, этой сфере точно не помешает. "Должен сказать, что система, возглавляемая вами, сработала в этом году - пока - положительно. По данным, по тем цифрам, которые вы представили, работаем положительно. Дай бог выдержать это в течение этого года", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, анализ ситуации говорит, что Беларусь справляется со своей ролью на международной арене в сфере экономики. "Мы страна транзитная, потенциал транзитный у нас огромный. И мы сохранили репутацию надежного партнера и полностью обеспечиваем свои функции в плане реализации этого транзитного потенциала", - подчеркнул Президент.

Задача - сохранить темп и максимально наполнить бюджет

Президент отметил, что, несмотря на существующие сложности, в том числе санкционное давление, на 12% увеличился поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств. "Это хорошая тенденция", - обратил он внимание.

"За 8 месяцев на 100 тысяч грузовиков больше пересекло границу, чем в прошлом году", - уточнил Владимир Орловский.

"Думаю, что к концу года можем еще немножко и добавить", - считает глава государства.

Соответственно, в плюсе и республиканский бюджет. За 8 месяцев текущего года перечисленная сумма контролируемых ГТК платежей на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года (всего на 27 августа 2021 года в республиканский бюджет поступило таких платежей на Br6,4 млрд). "Это дополнительно Br1,3 млрд. Приличная сумма. Эту основную задачу мы выполняем. Президентом поставлена задача этот темп превышения платежей к прошлому году постараться сохранить и максимально наполнить бюджет", - отметил Владимир Орловский.

А что с модернизацией пунктов пропуска?

Александр Лукашенко отдельно акцентировал внимание на этом моменте. По его словам, совершенствовать таможенную инфраструктуру важно, особенно если учитывать постоянный рост грузопотока. "Как обстоят дела на границе со строительством этих пунктов пропуска? Это очень важно", - подчеркнул Президент.

Владимир Орловский проинформировал Президента о результатах решения поставленных задач. По его словам, все поручения главы государства выполняются. "Не только наша инфраструктура позволяет увеличение потока (грузового транспорта. - Прим. БЕЛТА), но и наши технологии. Мы стараемся оформлять быстро, не придираться. У нас 94% всего транзитного потока на границе оформляется в течение 10 минут", - заявил председатель Государственного таможенного комитета.

В целом обращено внимание на вопросы обеспечения транзитной привлекательности Беларуси. "Здесь Президентом поставлена задача как дальше развивать нашу пограничную инфраструктуру, так и сокращать время таможенного контроля. Но при этом не потерять контроль за товарами, чтобы не было ввоза в страну контрабанды, экономических нарушений на границе. И, конечно, - противодействие самым опасным видам нарушений - ввозу наркотиков, оружия, боеприпасов", - отметил в беседе с журналистами глава ведомства.

Кстати, в этом году значительные средства были направлены на реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов". Его пропускная способность увеличилась в 3,5 раза и составила 900 автомобилей в сутки. Об эффективности проводимой модернизации инфраструктуры говорит постепенное увеличение пропускной способности пунктов пропуска: если в 2002 году она составляла 11 тыс. авто в сутки, то к началу 2021 года данный показатель достиг 32 тыс.

Так кто виноват в очередях на границе?

Ежедневно сообщается о сотнях, а порой и тысячах большегрузов, которые простаивают в очередях на границе Беларуси с Евросоюзом. Как стало известно, эта тема также у Президента обсуждалась. "В основном причина образования очередей грузовиков на границе - это не всегда ритмичная работа наших сопредельных коллег. Особенно это видно по литовскому направлению. Очереди бывают, особенно в выходные дни собираются приличные", - рассказал Владимир Орловский.

Он подчеркнул, что задача белорусской стороны в этой ситуации - помочь водителям, перевозчикам в создании для них комфортных условий. "Такая задача поставлена главой государства, - сказал глава ведомства. - Если мы ничего не можем сделать и как-то повлиять на работу наших коллег, тогда мы стараемся создать условия на нашей стороне для ожидания прохождения границы".

Владимир Орловский рассказал, что в этом году на самом напряженном вильнюсском направлении "Каменный Лог - Мядининкай" уже создали площадку электронной очереди. Водители там могут отдыхать и ожидать своей очереди для прохождения границы. "Тем более в пункте пропуска "Мядининкай" на литовской стороне идет реконструкция. Пропускная способность в два раза снизилась. Поэтому мы своевременно сделали эту площадку. Также в этом году мы создадим такую площадку в пункте пропуска "Бенякони", - проинформировал руководитель ГТК.

О поддержке компаний в условиях санкций. Что может сделать таможня?

Принимая с докладом руководителя ГТК, Александр Лукашенко не обошел стороной и санкционную проблематику. "В этой ситуации, конечно, роль Таможенного комитета велика. Как мы помогаем нашим компаниям, предприятиям? Вы понимаете, что давление на границе к тому давлению санкционному - это будет уже излишне для наших компаний", - сказал глава государства. По его словам, необходимо поддержать белорусские предприятия в том числе и в таможенном плане.

Позже в беседе с журналистами Владимир Орловский пояснил, в чем именно заключается такая поддержка и помощь: "То, что от нас зависит, - это, конечно, скорость оформления и принятия решений. То есть мы внедряем такие механизмы, которые исключают ожидание субъектов хозяйствования в оформлении деклараций".

Основной проект нынешнего года - это центр электронного декларирования. Новация заключается в том, что представитель субъекта хозяйствования направляет свою декларацию через интернет в таможенную систему, и эта декларация оформляется не там, где находится товар, а где инспектор меньше всего загружен и больше всего сотрудников таможни. "Таким образом период ожидания оформления практически уходит", - пояснил Владимир Орловский.

Дальше происходит процесс оформления, который в последнее время также ускорился. "85% экспорта у нас оформляется в течение 5 минут. Половина импорта оформляется в течение часа. Раньше были часы и сутки. Более того, у нас 32% деклараций всех товаров оформляется автоматически программным продуктом. Это ускорение позволяет сократить этап доставки сырья, оборудования и комплектующих до производства. И сократить вывоз готовой продукции по времени. А каждый час - это деньги", - рассказал Владимир Орловский.

Что замалчивает Запад и причем тут наркотики

Глава государства поинтересовался, какие результаты достигнуты ГТК в правоохранительной деятельности. Особое внимание он обратил на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

"Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы занимаемся контрабандой, то сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно", - заметил Александр Лукашенко.

По данным на 27 августа, выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

"Правоохранительное направление мы тоже обсудили у главы государства. Поставлена задача на этом направлении поставить жесткий заслон правонарушениям. Контрабанда - это наиболее болезненный вид нарушений, потому что несет большой вред", - заявил по итогам доклада Владимир Орловский.

Он отметил тенденцию: в последнее время в связи с ситуацией и ограничениями, вызванными пандемией, чаще всего наркотики пытаются ввезти на грузовиках. "Произошла в этом году переориентация. Движение легковых автомобилей небольшое через границу, физические лица стали меньше пересекать. Но переориентировались на ввоз на грузовиках", - сказал председатель ГТК.

Он рассказал, что одну из крупных партий изъяли на прошлой неделе на украинской границе: 8 кг гашиша и марихуаны обнаружили в кабине водителя грузовика. "Везли в Российскую Федерацию. Это где-то 30 тыс. доз", - уточнил председатель ГТК.

"Поэтому здесь борьба с наркотиками у нас на первом плане. Кроме наркотиков и незаконный ввоз валюты, оружия, боеприпасов. Мы за этим всем очень тщательно смотрим и ставим преграду ввозу в нашу страну", - добавил Владимир Орловский.-0-