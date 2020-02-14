"Чтобы каждый год не стоять на коленях" - Лукашенко пояснил, зачем Беларусь покупает нефть в других странах

Александр Лукашенко
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14 февраля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время переговоров в Сочи Президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - спросил он.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. "Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - пояснил глава государства.
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.
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"Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали. Мы отстояли нашу страну", - рассказал Александр Лукашенко
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"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Александр Лукашенко.
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"Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", - отметил Александр Лукашенко.