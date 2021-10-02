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02 октября 2021, 04:21

CNN пробило дно, оставив от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз

Александр Лукашенко и Мэтью Чанс
Александр Лукашенко и Мэтью Чанс

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ В эфире телеканала CNN было показано анонсированное ранее интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко. Итоговый материал вышел более чем странным, удивительно коротким и совсем не похожим на настоящее интервью, сообщает БЕЛТА.

Интервью было записано в Минске 30 сентября. Глава государства предварительно согласился на него еще 9 августа на встрече с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа "Большой разговор с Президентом", где присутствовала и представитель CNN. Она предложила Александру Лукашенко ответить на вопросы телекомпании. "Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, - сказал Президент. - Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем".

Договоренность действительно была. На стадии согласования речь шла именно о том, чтобы в интернете на сайте CNN интервью было размещено без изъятий, а в эфире телеканала были также показаны несколько полноценных частей беседы. "Эти вопросы были ими подтверждены. Они дали свое добро", - ранее рассказал БЕЛТА один из участников процесса.

В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс, который, завершив интервью, сразу поспешил откреститься от прежних обещаний. "Мы в CNN​ не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным", - заявил он.

Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки, большинство из которых глава государства опровергал уже не раз. Но были и новые, причем совсем невероятные. Например, что мигрантов в Беларуси пичкают наркотиками.

Тем не менее, белорусский лидер максимально откровенно ответил на все поставленные вопросы.

Сама подача уже готового материала в эфире CNN походила скорее не на интервью, а на наспех смонтированный сюжет. Большую часть семимиминутного хронометража заняли различные видеонарезки и авторские замечания, полные уже привычных и набивших оскомину штампов о Беларуси и ее Президенте: "последний диктатор Европы", "правит железным кулаком", "режим"…

В принципе, все это можно было легко смонтировать и не приезжая в Минск, особенно учитывая беспокойство журналиста по поводу каких-то не тех подходов белорусских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики. Уже в самом начале, предъявив заезженные фейки насчет нарушений прав человека, журналист предложил Александру Лукашенко извиниться перед белорусским народом.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью, - отрезал белорусский лидер. - Думаю, что это вообще не актуальный вопрос. В принципе мне извиняться не за что".

Однако журналист продолжал настаивать, говорил об условиях содержания задержанных и обвиняемых, ссылаясь при этом не на достоверные источники, заслуживающие доверия, а на сведения из интернета и от неких правозащитных организаций.

В ответ глава государства обратил внимание, что в Беларуси нет ни одного места лишения свободы, которое по условиям содержания можно было бы сопоставить с тем, что творится в Гуантанамо или на других базах, которые Соединенные Штаты Америки и Великобритания создали в странах Восточной Европы. "А что касается наших мест содержания обвиняемых или находящихся под следствием, поверьте: они не хуже, чем в Соединенных Штатах и Великобритании", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я бы вам предложил обсуждать не мнения и заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций, а конкретные факты. Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки", - подчеркнул Президент.

Поднимая тему посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, Мэтью Чанс уже в очередной раз пренебрег нормами журналистской этики и сформулировал вопрос с очевидным обвинительным посылом. "Вы будете продолжать настаивать, что была террористическая угроза, или признаете, что это была спецоперация, спланированная вами и белорусским службами безопасности?" – спросил представитель CNN.

"Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием. Поэтому вы выбирайте выражения на всякий случай, - жестко и уверенно парировал Президент. - Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, - вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции - это дорогого стоит. Поэтому это ваша выдумка".

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично гарантировать полную безопасность. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки", - добавил Александр Лукашенко.

Очень емко глава государства ответил и на домыслы по поводу использования белорусской стороной мигрантов для мести Евросоюзу: "Вы меня что, за безумца считаете? Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю".

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко также в очередной раз подтвердил, что никакой торговли суверенитетом и независимостью в белорусско-российских отношениях и стремлении к интеграции нет. "Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, - это абсолютная глупость. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования", - заверил глава государства.

Как известно БЕЛТА, интервью Александра Лукашенко CNN продолжалось около часа. В эфир CNN попали всего несколько приведенных выше обрывков этой беседы. Тем не менее, зрители могут положиться на "недемократическое" белорусское телевидение. Уже сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1" в 18 часов можно будет увидеть полную версию без купюр.-0-

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