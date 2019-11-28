"Даже в мелочах готовы поддерживать" - Лукашенко подтверждает курс на развитие отношений с Кыргызстаном

28 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом он заявил сегодня в Бишкеке на встрече с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил большую работу, проделанную Кыргызстаном на посту председателя в ОДКБ: "Откровенно скажу, вы меня удивили в этом плане. Вы столько приложили усилий для того, чтобы провести массу мероприятий в течение этого года по всем направлениям. И притом во всех регионах. Не только здесь - на юге, но даже в Беларуси по линии ОДКБ проводили и проводятся мероприятия".

Президент обратил внимание, что с такой же ответственностью Кыргызстан относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза. "Это говорит о том, что Кыргызстан прилагает огромные усилия с точки зрения того, чтобы обезопасить свою республику и поднять экономику", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства уверен, что странам под силу в разы увеличить взаимный товарооборот. "Мы никогда не будем для вас чужими людьми там - на западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, - отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше. Если Кыргызстан будет такими темпами двигаться, я уверен, что за пятилетку вы забудете о больших проблемах", - подчеркнул Президент.

Договорно-правовую базу отношений между Беларусью и Кыргызстаном составляют 45 соглашений. В 2018 году товарооборот достиг $130,9 млн, экспорт составил $120,3 млн, импорт - $10,6 млн. По итогам января-сентября 2019 года товарооборот составил $85,7 млн. Основу белорусских поставок в Кыргызстан в текущем году формируют молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, лекарственные средства, изолированные провода, столярные строительные изделия. В свою очередь из Кыргызстана импортируются части и принадлежности для автомобилей и тракторов, радиаторы, овощи и фрукты, в том числе сухофрукты, хлопковое нечесаное волокно, обувь. Экспорт белорусских услуг в 2018 году составил $4,4 млн, импорт - $0,8 млн.

Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание новых сборочных производств "Динамика белорусско-кыргызстанского взаимодействия достаточно позитивная. Это видно по отношениям, которые складываются между главами государств, правительств, министрами иностранных дел", - отметил посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко.

В Кыргызстане действуют 56 представительств субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. На территории Беларуси работают 4 предприятия с кыргызским капиталом, в том числе 3 совместных и одно иностранное.

Очередное заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в Минске 1 декабря. Недавно стороны договорились о том, чтобы поднять уровень сопредседателей комиссии до вице-премьеров.-0-