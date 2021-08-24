"Дело хорошее, конечно" - Лукашенко оценил Единый информационно-образовательный ресурс

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку разработанному в Беларуси Единому информационно-образовательному ресурсу, который сделан для школьников как дополнение к образовательному процессу. Разработку главе государства продемонстрировали сегодня перед пленарным заседанием Республиканского педсовета.
Ресурс разработан в соответствии с учебными программами по учебным предметам по каждой теме. Учащиеся в том числе могут прослушать видеофрагменты с объяснением учебного материала и после этого проверить себя, пройдя специальные тестовые задания. В каждой теме размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но способствуют углублению знаний. Данный ресурс разработан лучшими учителями Беларуси, а потому фактически может выступать и в качестве методического ресурса для молодых педагогов.
"Дело хорошее, конечно", - сказал Президент.
Как доложил министр образования Игорь Карпенко, еще предстоит сделать белорусскоязычную версию ресурса. К этой работе уже приступили. Некоторые материалы будут еще дополняться и обновляться, в том числе в зависимости от возможных изменений в образовательных методиках и программах.
Александру Лукашенко также рассказали о реализации проекта "Гордость за Беларусь", в котором отражены достижения страны за годы суверенитета.
Кроме того, в этом году завершается обновление содержания общего и среднего образования. С 1 сентября по новым учебным программам и учебным пособиям будут учиться школьники уже 11-го класса. В качестве примера Президенту продемонстрировали новый учебник по географии. В учебном пособии использованы различные наглядные материалы, позволяющие легко и доступно усвоить материал. Есть возможность ознакомиться и с дополнительной информацией. Разработчики уделили значительное внимание рубрике "Мир и Беларусь". Ее вопросы и задания позволяют 11-классникам проанализировать процессы и явления, происходящие в стране в процессе глобализации. Например, в части влияния глобального потепления.-0-
Ресурс разработан в соответствии с учебными программами по учебным предметам по каждой теме. Учащиеся в том числе могут прослушать видеофрагменты с объяснением учебного материала и после этого проверить себя, пройдя специальные тестовые задания. В каждой теме размещены дополнительные материалы, которые не являются обязательными, но способствуют углублению знаний. Данный ресурс разработан лучшими учителями Беларуси, а потому фактически может выступать и в качестве методического ресурса для молодых педагогов.
"Дело хорошее, конечно", - сказал Президент.
Как доложил министр образования Игорь Карпенко, еще предстоит сделать белорусскоязычную версию ресурса. К этой работе уже приступили. Некоторые материалы будут еще дополняться и обновляться, в том числе в зависимости от возможных изменений в образовательных методиках и программах.
Александру Лукашенко также рассказали о реализации проекта "Гордость за Беларусь", в котором отражены достижения страны за годы суверенитета.
Кроме того, в этом году завершается обновление содержания общего и среднего образования. С 1 сентября по новым учебным программам и учебным пособиям будут учиться школьники уже 11-го класса. В качестве примера Президенту продемонстрировали новый учебник по географии. В учебном пособии использованы различные наглядные материалы, позволяющие легко и доступно усвоить материал. Есть возможность ознакомиться и с дополнительной информацией. Разработчики уделили значительное внимание рубрике "Мир и Беларусь". Ее вопросы и задания позволяют 11-классникам проанализировать процессы и явления, происходящие в стране в процессе глобализации. Например, в части влияния глобального потепления.-0-