"Дело не в лести". Лукашенко поблагодарил лично Путина за поддержку Беларуси

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону, и прежде всего лично Президента Владимира Путина, за поддержку Беларуси в трудное санкционное время. Об этом он заявил на официальной части встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии, - в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я публично искренне вас за это благодарю".

Президент подчеркнул, что, как бы ни складывались отношения, белорусы в долгу никогда не останутся. "Думаю, что мы многое еще сможем сделать, - уверен Александр Лукашенко. - По всем направлениям мы сотрудничаем. И это будем делать всегда".-0-

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