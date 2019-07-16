Денежные премии из спецфонда Президента за победу на олимпиадах, чемпионатах, конкурсах получат 925 учащихся

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в
Согласно документу 12 победителям международных олимпиад и конференций назначены денежные премии и поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда.
Денежные премии получат также двое победителей международного чемпионата и 911 учащихся, которые выиграли на республиканских олимпиадах и конкурсах.
Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшего развития.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2847 BYN
|2.279 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0309 BYN
|2.029 BYN
|2.031 BYN
|RUB
|3.2347 BYN
|3.225 BYN
|3.235 BYN