Денежные премии из спецфонда Президента за победу на олимпиадах, чемпионатах, конкурсах получат 925 учащихся

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу 12 победителям международных олимпиад и конференций назначены денежные премии и поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда.

Денежные премии получат также двое победителей международного чемпионата и 911 учащихся, которые выиграли на республиканских олимпиадах и конкурсах.

Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшего развития.-0-