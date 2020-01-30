ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:40 Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год Общество
11:26 Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан" Общество
11:21 Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента Президент
11:20 Директор Института экономики НАН станет заместителем главы Администрации Президента Президент
11:20 В Беларуси в выходные будет до +9°С Общество
11:18 Совет Федерации одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ В мире
11:15 Гомельский химзавод в 2019 году увеличил объем инвестиций в модернизацию в 1,5 раза Экономика
11:14 София Кенин и Гарбинье Мугуруса вышли в финал Australian Open Спорт
11:10 Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома Президент
11:01 Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси Общество
10:53 Близнецов панды в Берлинском зоопарке впервые показали публике Калейдоскоп
10:51 Госатомнадзор в 2019 году провел на БелАЭС более 300 контрольно-надзорных мероприятий Экономика
10:39 ФОТОФАКТ: В Беларуси выпал снег Общество
10:36 В СЭЗ "Витебск" с участием российского инвестора создадут производство жестяных банок Экономика
10:28 Беларусь планирует расширить поставки продукции деревообработки в Румынию Экономика
10:22 Все виды электронной цифровой подписи можно будет получить в "одном окне" Экономика
10:21 Умные светофоры появятся в Могилеве Регионы
10:14 КГК выявил недоработки в реализации госинвестпрограммы в Гродненской области Регионы
10:10 В Беларуси изучат идею освобождать добровольно сознавшихся коррупционеров от наказания по УК Общество
10:10 Поезд сбил мужчину в Ивацевичском районе Происшествия
10:10 В Гродно оглашен приговор мужчине, который облил жену бензином и поджег Происшествия
10:00 Житель Витебска подбросил на крыльцо церкви украденные драгоценности Происшествия
10:00 Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве Экономика
09:53 Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года Экономика
09:50 Более 67 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Минской области в 2019 году Регионы
09:26 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Клужу" в Кубке ФИБА-Европа Спорт
09:18 Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе Происшествия
09:02 Европарламент одобрил сделку по Brexit В мире
09:00 Комплекс сортировки ТКО в Барановичах планируют модернизировать Регионы
08:42 Мастер-классы по созданию чат-бота и дизайну: в Гомельском технопарке пройдет хакатон для подростков Регионы
Все новости
Все новости
Президент
30 января 2020, 11:20

Директор Института экономики НАН станет заместителем главы Администрации Президента

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Кадровые решения Президента"
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Валерия Бельского заместителем главы Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Валерий Бельский был директором Института экономики Национальной академии наук.

"Что касается вашей работы, я очень надеюсь, что как человек образованный, умный вы справитесь с ней. Очень большое значение при этом будут иметь ваши экспертные оценки вносимых на рассмотрение Президента проектов нормативных правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация Президента - штаб политический. Но из штаба экономического (правительства) через Администрацию Президенту поступают все документы. И мышь не должна проползти", - сказал глава государства.

"Надо настраиваться на эту серьезную работу", - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент также рассчитывает на то, что на первых порах помощь и поддержку новому замглавы Администрации окажет Николай Снопков, который до настоящего момента работал в этой должности.

Глава государства подчеркнул: стоят серьезные задачи, в том числе планирование предстоящей пятилетки. "Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений", - резюмировал белорусский лидер.

 

Валерий Бельский родился в 1968 году в деревне Девошичи (Белыничский район). В 1993-м окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономика и управление в отраслях АПК".

В 1993-1995 годах работал главным экономистом совхоза "Калиновский" Белыничского района.

1995-1997 годы - аспирант при Белорусском научно-исследовательском институте экономики и информации АПК.

1997-1998 годы - научный сотрудник Белорусского НИИ экономики и информации АПК.

В 1998-2001 годах был заведующим сектором ценообразования Белорусского НИИ экономики и информации АПК (затем переименован в Белорусский научно-исследовательский институт аграрной экономики, после - в научно-исследовательское республиканское учреждение "БелНИИ аграрной экономики").

2001-2005 годы - заместитель директора по научной работе, первый заместитель директора научно-исследовательского республиканского учреждения "БелНИИ аграрной экономики" (с марта 2003 года переименован в государственное научное учреждение "Институт аграрной экономики НАН Беларуси").

С февраля по декабрь 2005 года - исполняющий обязанности директора Института аграрной экономики НАН Беларуси. В 2006-2008 годах после реорганизации учреждения в Центр аграрной экономики занимал должность первого заместителя директора Института экономики НАН Беларуси - директора Центра аграрной экономики.

В июне 2008 года стал исполнять обязанности директора Института системных исследований в АПК Национальной академии наук. Затем в августе стал директором и возглавлял это учреждение до 2012 года.

2012-2015 годы - помощник члена Коллегии (министра) по промышленности и аграрному комплексу Евразийской экономической комиссии.

В 2015-2016 годах был ректором Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси.

С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Института экономики НАН.-0-

Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Директор республиканского производственно-торгового предприятия "Беларусьторг" Геннадий Богдан теперь назначен заместителем управляющего делами Президента Беларуси.

Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкомаВадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома
На должность главы администрации Московского района Бреста согласован Андрей Филанович.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Фото из архива Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома
Фото из архива Диверсификация в действии: Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти
Фото из архива "Скажи, что еще мы могли бы сделать" - Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом
Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом
Фото Reuters Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия
Главное
Фото из архива Директор Института экономики НАН станет заместителем главы Администрации Президента
При подготовке к Олимпиаде мелочей быть не может - Сергеенко
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко произвел назначения в руководстве Управделами Президента
Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"
"Белпочта" повысила стоимость некоторых услуг
Умные светофоры появятся в Могилеве
Около 20 т медицинских изделий - Беларусь направила гуманитарную помощь в Китай
Европарламент одобрил сделку по Brexit
Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса
ФОТОФАКТ: В Беларуси выпал снег
ООН отмечает особые успехи Беларуси на пути к достижению Целей устойчивого развития
Сергеенко: БРСМ - серьезная управленческая школа
Более 67 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Минской области в 2019 году
Пять центров поддержки технологий и инноваций создадут в Беларуси в 2020 году
Цуй Цимин: отношения Китая и Беларуси являются образцовыми для других стран
В информационном поле вокруг конституционных реформ преобладают спекуляции - Макаров
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.