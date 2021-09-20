Для "Белоруснефти" упрощен порядок строительства нефтяных и газовых скважин

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №352 "О строительстве нефтяных и газовых скважин". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Чтобы ускорить освоение Южной структурно-тектонической зоны, указом предусмотрено упростить порядок реализации проектов по строительству нефтяных и газовых скважин, выполняемых "Белоруснефтью".

Как сообщалось, геологоразведка и перспективы увеличения объемов добываемой в Беларуси нефти обсуждались 6 сентября во время встречи Александра Лукашенко с генеральным директором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым. Глава государства напомнил, что еще при Советском Союзе в Беларуси нашли запасы нефти, однако их нерационально использовали, что сказалось на добываемых сейчас объемах.

"Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал белорусский лидер.

Глава государства высказал определенные надежды на так называемый Припятский прогиб, где потенциально могут быть запасы нефти. "Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил он.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 млн т своей нефти в год. - Прим. БЕЛТА). Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Ляхов оценивает как весьма перспективную возможность роста добычи нефти в Беларуси. В частности, идет речь о возможностях нефтедобычи в южных районах Гомельской области, где после аварии на Чернобыльской АЭС геологоразведочные работы на нефть и газ не проводились. "Мы уже в этом году вернулись к этим работам. В настоящее время работаем на территории Лельчицкого и Ельского районов Гомельской области. В следующем году планируем работать в Наровлянском и Хойникском районах по сейсморазведочным работам. И в дальнейшем планируем расконсервацию старых скважин, пробуренных еще до аварии на Чернобыльской АЭС, и бурение новых скважин, если для этого будет геологическая перспектива", - рассказал гендиректор компании.-0-