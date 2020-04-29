Для диверсификации поставок нефти - в Беларуси в этом году начнут строить нефтепровод Гомель-Горки

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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Белоруснефть".
Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения.-0-