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25 мая 2020, 14:46

"Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть" - Лукашенко о фейках в интернете

Во время совещания
Во время совещания
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25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию разного рода фейковых информационных каналов. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации - врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну (Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте".

Глава государства в этом плане привел конкретный пример: "Ну что там эта бобруйская скорая помощь… Если они действительно работают и связаны с этими эпидемическими процессами, так надо поддержать людей. Это копейки для страны. Но, с другой стороны, надо понимать, что в равные условия мы не можем поставить тех, кто сегодня выполняет "чистую" и "грязную" работу. В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом".

"Поэтому уравниловки быть не должно. Но грань почти незаметная", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что авторы фейков отнюдь не беспокоятся, например, о врачах, а лишь стремятся хайпануть. "Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но, надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - заявил Президент.

Александр Лукашенко при этом отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают. "А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом", - акцентировал внимание глава государства.

Президент добавил, что сейчас и в самой России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. "Так а зачем же российские каналы у нас это делали?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

"И я тут россиян поддерживаю - никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам", - подчеркнул белорусский лидер.

Он еще раз призвал в этой ситуации потерпеть, ведь главное - это спасение жизней людей. "Мы должны пройти этот путь, как мы его начали. И тогда люди разберутся, кто прав, а кто виноват. Все уже в Беларуси получили прививку и выработали иммунитет к этим негодяям (авторам фейков. - Прим. БЕЛТА). Да, они (люди. - Прим. БЕЛТА) это читают, но правильно оценивают. А те, кто неправильно оценивают, они и хотят так оценивать неправильно. Мы их уже вряд ли перевоспитаем и повернем на путь правды, - считает глава государства. - Это определенная часть людей. Они ненавидели и ненавидят Лукашенко, считают, что надо побольше ему подкинуть проблем, чтобы он споткнулся и упал. Это же мы видели и видим сейчас. К этому надо более спокойно относиться и просто людям рассказывать на фактах".-0-

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