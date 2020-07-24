"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке

24 июля, Марьина Горка /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Пуховичский район ознакомился с инфраструктурой недавно построенного в Марьиной Горке бассейна "Аквамарин", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для того чтобы не просто кувыркаться, а были настоящие спортсмены, здесь есть все", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги населению, но и готовить перспективных пловцов для национальной команды, чтобы в будущем из них смогли сделать настоящих рекордсменов. При этом он заметил, что в Минске ни один бассейн не является дотационным.

Губернатор Минской области Александр Турчин рассказал главе государства о строительстве в регионе других объектов социальной инфраструктуры: школ, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. В частности, строится школа в агрогородке Занарочь Мядельского района. Александр Турчин рассчитывает, что объект будет введен к 1 сентября и на открытие сможет приехать Президент.

"Если построишь за этот срок, то придется приехать", - ответил Александр Лукашенко.

Глава государства также поздравил Марьину Горку с юбилеем - 65 лет назад, 22 июля 1955 года, городской поселок получил статус города. "Я не пошутил, когда сказал, что у вас все есть и вы на курорте живете. Это один из красивейших уголков нашей Беларуси. И совсем еще молодой, зеленый. Поэтому с праздником вас всех. Если надо будет где-то чуть-чуть плечо подставить, обещаю, что подставлю", - заверил Александр Лукашенко.-0-