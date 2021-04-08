Для предприятий продлили действие особых условий по содержанию неиспользуемого имущества

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля подписал указ №140 "О выбытии имущества", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом по 31 декабря 2023 года устанавливается особый порядок учета имущества, при котором организации вправе списывать за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли убытки, возникающие при выбытии (безвозмездная передача, списание или продажа) имущества, а также принимать на бухгалтерский учет безвозмездно полученное имущество по стоимости, числящейся в учете передающей стороны, без проведения рыночной оценки.

"Указ направлен на снижение затрат, связанных с безвозмездной передачей, списанием или продажей имущества, как у передающей (списывающей), так и у принимающей организации", - отметили в пресс-службе.

Похожий указ глава государства подписывал в 2017 году. Его положения действовали до 2021 года.-0-