Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше - Лукашенко

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для развития спорта делается все возможное и даже больше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше. Необходимые поручения по решению конкретных системных вопросов (от ботинок до лыж) даны, и приоритеты расставлены. Выполняйте!" - подчеркнул глава государства.

От спортсменов, по его словам, требуется только одно - результат. При этом не надо ссылаться на то, что им чего-то не хватает. "Хотите играть в футбол - берите мяч и идите бегайте, играйте. Вас заметят, лучших привлекут на лучшие стадионы, и вы покажете свою прыть. А не 0:4 с Голландией...", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что на спортсменов смотрят дети, те, кто делает первые шаги в мир большого спорта. Им нужны герои. Сильные, целеустремленные, трудолюбивые. Победители. Те, на кого они будут равняться.

Глава государства подчеркнул: "У наших детей должны быть лучшие условия для занятий спортом. Спортивные школы до 1 июля надо обеспечить необходимым инвентарем и оборудованием, причем преимущественно отечественного производства. Это задача правительству, председателям облисполкомов и Минского горисполкома. Вместе несете персональную ответственность. Кроме того, по-хозяйски посмотрите на школьные стадионы, спортивные дворовые площадки и велодорожки".

Всего через несколько месяцев в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры, осенью состоится легкоатлетический матч Европа - США. Это, по словам Президента, не только экзамен для спортсменов, но и возможность показать всему миру красивую, богатую культурными традициями Беларусь.-0-