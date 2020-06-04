Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. До настоящего времени он занимал пост заместителя руководителя этого ведомства. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только Роман Головченко (бывший руководитель Госкомвоенпрома, а ныне - премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) вас предлагал на эту должность, но и многие, кто с вами работал", - отметил Александр Лукашенко.

Он выразил надежду, что по обсуждавшимся недавно направлениям в военно-промышленном комплексе работы будут успешно продолжены, и данная сфера получит дальнейшее развитие.-0-