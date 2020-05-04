Додон поддерживает предложение Лукашенко о проведении саммита ЕАЭС в очной форме

4 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Молдовы, страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, Игорь Додон поддерживает предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о предпочтительности проведения предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в очном формате, а не в форме видеоконференции. Об этом он заявил сегодня во время переговоров с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Саммит планируется провести в Минске 19 мая. "Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть о чем поговорить и с учетом всей этой ситуации поделиться опытом. Поэтому если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу", - сказал молдавский лидер.

Игорь Додон также отметил, что если приедет в Минск, то запланирует время для участия в открытии памятника уроженцу Молдовы - Герою Советского Союза Иону Солтысу: "Может быть, мы откроем этот памятник. Как раз в год Великой Победы".

"Для меня это не преграда. Как решат наши коллеги. Если решат в очной, я прилечу, если решат в таком формате (видеоконференции. - Прим. БЕЛТА), тогда проведем. И если перенести на июнь или какой-то другой период, то… Как вы скажете", - добавил Президент Молдовы.-0-