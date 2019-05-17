"Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании

17 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нам необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению. Здесь скрывать нечего: без власти на местах выборы будет провести не то что трудно, невозможно. Мы никогда не скрывали этого и скрывать не будем. Нужно сделать все для того, чтобы выборы прошли на высоком уровне. Их предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством‚ должны начаться уже в августе", - сказал глава государства.

По его словам, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.

"Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Избирательный кодекс в преддверии выборов не менялся, существующие правила всем хорошо известны. "Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством. Еще раз хочу подчеркнуть: выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран, тем не менее помнить надо главное - выборы это белорусские", - добавил глава государства.

"Залог успеха - слаженная командная работа с высокой личной ответственностью каждого из вас и тех, кто будет работать в комиссиях снизу доверху, за порученное дело, - обратился Президент к участникам совещания. - Несмотря на то, что основная организационная нагрузка при подготовке мероприятия ляжет на Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов, вы должны обеспечить взаимодействие всех участников избирательного процесса".

"Дирижерами в этом многогранном и многоголосном оркестре будут местные органы власти. Местной власти предстоит сформировать избирательные комиссии. Сделать это в соответствии с законодательством: демократично, открыто, с широким участием конструктивных общественных организаций, которые составляют основу нашего гражданского общества", - сказал Александр Лукашенко.

"В очередной раз подчеркиваю, что выборы - это экзамен для действующей власти, в первую очередь на местном уровне. Именно на исполнительной вертикали особая ответственность за политические и экономические процессы в регионах в период электоральной кампании. Ставьте задачи, мобилизуйте людей, не откладывая решение вопросов на осень. Надо делать все сейчас. Хорошо, что эта работа началась и активизирована после "Большого разговора". Надо продолжить ее", - резюмировал белорусский лидер.-0-