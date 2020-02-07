Дубль два - переговоры Лукашенко и Путина в расширенном формате стартовали в полном составе

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Переговоры в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном формате стартовали в полном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

К главам государств и другим участникам переговоров присоединились члены российской делегации, которые до этого не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.

Российский борт с частью делегации прилетел в Сочи на переговоры Лукашенко и Путина С российской стороны кроме Владимира Путина на переговорах присутствовали заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Ранее лидеры стран уже около полутора часов общались один на один в формате рабочего завтрака. А затем встретились в расширенном составе с участием членов делегаций, которые на тот момент присутствовали в месте проведения переговоров. После этого Александр Лукашенко и Владимир Путин сделали перерыв и приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел на льду спортивно-культурного комплекса "Галактика".

Лукашенко и Путин проводят встречу в Красной Поляне Переговоры начались в формате один на один, а затем к главам государств присоединятся члены официальных делегаций.

Лукашенко о переговорах с Путиным: о многом поговорили, дошли "до глубины седых времен" "О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В одной команде - Лукашенко и Путин вышли на лед "Галактики" в Красной Поляне В составе команды, за которую играют президенты Беларуси и России, также сын главы белорусского государства Николай и руководитель хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

Кроме президентов за столом переговоров с белорусской стороны - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

С российской - заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (до 21 января - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), помощник Президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Владимир Путин отметил, что в первой части переговоров стороны довольно подробно обсудили все вопросы, которые стоят в повестке дня. "Сейчас можно уточнить. Уже в расширенном составе", - сказал Президент России.

Он также отметил, что это возможность для белорусской стороны и Президента познакомиться с новыми членами правительства России.

"Спасибо. Я уже с ними хорошо познакомился, мы поговорили", - ответил Александр Лукашенко.

Говоря спортивной терминологией, Президент образно выразился, что продолжение переговоров - это уже пятый тайм, включая хоккейный матч. "Так что мы плодотворно сегодня поработали. И спасибо, что вы предложили провести эту встречу", - добавил белорусский лидер.-0-