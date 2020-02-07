Дубль два - переговоры Лукашенко и Путина в расширенном формате стартовали в полном составе

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Переговоры в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном формате стартовали в полном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
К главам государств и другим участникам переговоров присоединились члены российской делегации, которые до этого не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.
Ранее лидеры стран уже около полутора часов общались один на один в формате рабочего завтрака. А затем встретились в расширенном составе с участием членов делегаций, которые на тот момент присутствовали в месте проведения переговоров. После этого Александр Лукашенко и Владимир Путин сделали перерыв и приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел на льду спортивно-культурного комплекса "Галактика".
Кроме президентов за столом переговоров с белорусской стороны - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
С российской - заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), заместитель председателя правительства Алексей Оверчук (до 21 января - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы), помощник Президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Владимир Путин отметил, что в первой части переговоров стороны довольно подробно обсудили все вопросы, которые стоят в повестке дня. "Сейчас можно уточнить. Уже в расширенном составе", - сказал Президент России.
Он также отметил, что это возможность для белорусской стороны и Президента познакомиться с новыми членами правительства России.
"Спасибо. Я уже с ними хорошо познакомился, мы поговорили", - ответил Александр Лукашенко.
Говоря спортивной терминологией, Президент образно выразился, что продолжение переговоров - это уже пятый тайм, включая хоккейный матч. "Так что мы плодотворно сегодня поработали. И спасибо, что вы предложили провести эту встречу", - добавил белорусский лидер.-0-