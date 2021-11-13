"Думали, цветная революция, а ничего подобного - мятеж". Лукашенко о прошлогодних событиях в Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко рассказал о процессе осмысления прошлогодних событий в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Год прошел, второй год идет. Почему это не может быть однозначно осмыслено… Потому что появляются новые аспекты, новые факты. Это во-первых. А во-вторых, мы-то полагали, что это цветная революция. Знаете, цветочки, ягодки, тюльпанчики... А ничего подобного. Это был мятеж. Блицкриг. Они вдолгую не собирались, потому что вдолгую бесполезно. Вдолгую в Беларуси невозможно было", - отметил глава государства.

Он рассказал, что после того, как не удалось сломить силы правопорядка на улице с использованием заточек, гранат, коктейлей Молотова, выскочили на улицу девочки в коротких юбчонках и белых халатиках с цветочками: "Начался другой период. Когда военные, омоновцы стоят, защищая памятник советским воинам, чтобы никто не подошел, девчоночка красивая подбежит, обнимет, цветочки солдату..."

"Ну, это методичка по Шарпу", - заметил на это Игорь Коротченко.

"Совершенно верно. Мы все это видели и понимали", - подтвердил Президент.

Он также рассказал, как поручал министру обороны сделать заявление по поводу памятников: "Говорю: "Ты их предупреди, что если они (участники массовых беспорядков. - Прим. БЕЛТА) сунутся к памятникам, будут иметь дело с армией, а не с милицией". "Мы очень жестоко бы ответили, если бы только увидели, что они пытаются осквернить памятники", - отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что появляются все новые и новые факты относительно прошлогодних событий, которые необходимо осмыслить, ведь на тот момент никто не думал, кто за этим стоял и какую роль играл, будь то Польша, Украина, Латвия или Германия. "Не до этого было. Надо было их остановить. Мы делали все, чтобы остановить. Ну а потом в процессе мы поняли, что никакая это не цветная революция, это выбранный момент. Глобальная цель одна - замкнуть этот пояс (речь о создании так называемого пояса нестабильности или санитарного кордона вокруг России, частью которого могла стать и Беларусь. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этой связи вспомнил о распаде СССР и приезде в Минск Президента США Билла Клинтона, который он назвал визитом поддержки белорусских националистов. "Он прилетел сюда и пошел в Куропаты, где, как они заявляли всегда, жертвы сталинских репрессий. Хотя там и немцы расстреливали и закапывали людей. Но им нужны были символы. Поехал туда Клинтон, провел с ними переговоры. Это был такой визит поддержки наших националистов. Но потом так сложилось, что президентские выборы через год-два они проиграли. Поэтому я для них враг, - сказал Президент. - А потом референдум по Союзу с Россией, новая Конституция. Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое. Я родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе. Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став Президентом".-0-