Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся сегодня по инициативе российского лидера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.

Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.-0-