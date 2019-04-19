ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для участников - Лукашенко

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларуси не важна интеграция ради интеграции. "Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году", - сказал Александр Лукашенко.

"Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом", - добавил Президент.

Говоря о приоритетах внешней политики на Востоке, глава государства отметил, что здесь усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства. В числе приоритетов Александр Лукашенко назвал и сотрудничество в СНГ, отметив, что для многих входящих в него стран это фактически единственная площадка не только для торгового, но и политического диалога.-0-