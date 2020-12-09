"Его жизнь останется в истории страны" - Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Кебича

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким первого руководителя правительства независимой Беларуси Вячеслава Кебича в связи с его кончиной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Он был человеком, прошедшим огромную школу жизни, настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Вячеслав Кебич, незаурядный политик и непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси, руководил республикой в исторический период, на рубеже эпох.

"На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов. Бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту главы правительства. В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича. Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение. От нас ушел человек, жизнь и труд которого навсегда останутся в истории страны и народа", - подчеркнул Президент.-0-

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