Эйсмонт: Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже где-то это комментировала. В этом нет никакой необходимости. Вот единственная причина, по которой так происходит", - заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что все знают о том, что Президент живет за городом, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и глава государства хорошо себя чувствует. "Именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет", - сказала Наталья Эйсмонт.

Касаясь механизма принятия решений по реагированию на развитие ситуации с коронавирусом в стране, Наталья Эйсмонт обратила внимание, что в каждой области организованы штабы. В них принимают участие представители системы здравоохранения и власти - от председателей райисполкомов до высших должностных лиц. "Они все по цепочке обмениваются информацией. Эта информация аккумулируется и из разных источников поступает Президенту. Здесь никто никого не подменяет. Просто для того, чтобы информация была полной и всеобъемлющей, она должна идти из разных источников, - подчеркнула она. - Президент проводит многочасовые телефонные разговоры каждый день, без выходных, утром и вечером. Информация идет просто потоком. Только после сбора всей информации принимаются решения".-0-