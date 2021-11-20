Эйсмонт: Лукашенко постоянно докладывают о ситуации на границе, он все держит под контролем

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно держит на личном контроле ситуацию с беженцами на границе. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в эфире в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается ситуации на границе, это постоянные доклады Президенту, он все держит под контролем", - сказала пресс-секретарь.
/Будет дополнено/.-0-
"Этим тараканов травят!" Лукашенко в интервью Би-би-си озвучил шокирующие подробности атаки польских силовиков на беженцев
Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами
Эйсмонт о риторике властей Польши по Беларуси: повода развязать здесь третью мировою им никто не даст