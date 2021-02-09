Эйсмонт: новый интернет-портал Президента Беларуси будет постоянно обновляться и совершенствоваться

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый интернет-портал Президента Беларуси, начавший работу с 9 февраля, будет постоянно обновляться и совершенствоваться. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

"После запуска нового сайта Президента Республики Беларусь в первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что этот портал ни в коем случае не будет статичным. Он изначально задумывался как живой ресурс, постоянно обновляющийся и совершенствующийся", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, в этой связи пресс-служба готова и открыта к предложениям. "Мы ожидаем от наших пользователей обратной связи, и в том числе конструктивной критики, на которую будем реагировать и обязательно внедрять и предоставлять пользователям новые возможности", - заявила Наталья Эйсмонт.-0-