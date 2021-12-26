Эйсмонт о непростом уходящем 2021 годе: мы все были к этому готовы

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уходящий 2021 год не был простым ни для Беларуси, ни для главы государства Александра Лукашенко. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни для кого не секрет, конечно, не был простым этот год ни для нашей страны, ни для главы государства. Впрочем, согласитесь, мы все были к этому готовы. И я сейчас в первую очередь говорю даже не о каких-то политических вещах. Здесь, как раз таки, Александр Лукашенко политик опытный. Я говорю и могу привести в пример в первую очередь пандемию. Мы с ней прожили весь 2021 год. И вы прекрасно знаете - порядка 20 раз Президент был в красных зонах - это беспрецедентно в мире. И ходил он туда ну уж точно не для картинки. В этом нашего Президента нельзя никогда обвинить. Он держал в тонусе таким образом всю медицинскую вертикаль, Министерство здравоохранения", - сказала Наталья Эйсмонт.

Она также обратила внимание на то давление, которое оказывалось и оказывается на Беларусь: "Хоть мы же где-то и привыкли жить в таких условиях (в санкциях для нас нет ничего нового), но нужно постоянно реагировать, быть в тонусе, когда фактически наши беглые оппоненты своему народу войну объявили. Конечно, Президент всегда и в том плане держал руку на пульсе".

Подводя итоги года, Наталья Эйсмонт особо отметила, что это был и год очень большой и кропотливой работы по модернизации политической системы страны. "Год начался с важнейшего политического мероприятия - Всебелорусского народного собрания. И дальше постоянно и непрерывно шла работа над новым проектом нашего Основного закона", - сказала Наталья Эйсмонт.

В этой связи она напомнила о результатах проведенного недавно социологического исследования, которое показало, что граждане Беларуси позитивно это воспринимают и готовы к проведению референдума по обновленной Конституции. "Это ведь очень большой кредит доверия", - заметила пресс-секретарь.-0-