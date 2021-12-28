Эйсмонт о популярности президентского мерча: мы даже недооценили наших людей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт отмечает большую популярность запущенного недавно президентского мерча. Общественный интерес к этому событию и одежде с цитатами Александра Лукашенко изначально был даже недооценен. Об этом она рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, очень обсуждаемая сейчас тема. И наше общество, наши журналисты очень сильно увлеклись «Первым». Я могу это констатировать сразу и безапелляционно. Я имеют в виду не только магазин в данном случае. Нам очень приятен этот интерес и очень приятно, что наши журналисты являются послами этого бренда", - сказала пресс-секретарь.

Отдельную благодарность она адресовала авторам этого бренда. Наталья Эйсмонт рассказала, что идея мерча родилась после предыдущего дня рождения главы государства. Хоть Александр Лукашенко не раз признавался, что не любит этот личный праздник и старается проводить его за работой, тем не менее, многие так или иначе стараются удивить Президента и как-то оригинально поздравить.

"Гораздо более интенсивный, интересный поток таких необычных поздравлений пошел начиная с 2020 года", - отметила пресс-секретарь.

Она это объясняет в том числе тем, что люди, которые внимательно наблюдали за главой государства, позитивно к нему относятся, до 2020 года и известных событий, возможно, не ощущали такой сильной эмоциональной связи с ним: "Работали, понимали повестку. Освещали повестку. И я не только о журналистах. А вот начиная с 2020 года, с этих непростых событий, которые нам пришлось всем вместе пройти, конечно, эти эмоциональные связи установлены. Почему я и сказала, что ну очень сильно увлечено наше общество фигурой главы государства".

Что касается мерча, то в августе 2021 года в канун дня рождения Александра Лукашенко группа журналистов государственных СМИ, которые в том числе входят в редколлегию Telegram-канала "Пул Первого" решили подарить Президенту майки с его цитатами.

"Наиболее позитивно, тепло Президент относится именно к таким подаркам с душой. Они ему правда очень интересны. Путем такого мозгового штурма пришли к тому: журналисты работают со словом, президентским словом. Так родились эти майки", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Подарок был воспринят позитивно. А дальше, по словам Натальи Эйсмонт, процесс стал развиваться сам собой. Майки понравились всем, заказала принт для себя и сама пресс-секретарь. Затем подобную вещь себе захотели и другие люди в ее окружении.

"И вот оно так пошло, пошло. Я понимала, что есть интерес. Конечно, мне казалось, что это в первую очередь интерес людей, которые непосредственно работают с главой государства, то есть совсем близко. Сложно было предугадать, как дальше пойдет, насколько будет интенсивным, насколько будет масштабным этот поток", - отметила Наталья Эйсмонт.

Тем не менее, в результате оказалось, что интерес к мерчу огромный. "Действительно, настоящий народный спрос и родил это предложение, - сказала пресс-секретарь. - Я двое выходных периодически заезжала в этот магазин посмотреть на тех бюджетников, которых туда "согнали, свозили". Если брать теорию наших оппонентов, так, наверное, они сейчас могли бы говорить о том, что мы где-то в ангаре держим этих людей и порционно беспрерывно их туда запускаем".

"Как радует то, что мы в этом плане даже недооценили наших людей. И это самое потрясающее во всей этой истории", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

По ее словам, этот бренд и далее будут развивать, поступает масса предложений. "Люди даже не просят, люди уже требуют обновлений, детской продукции, требуют отвезти президентский мерч в регионы, очень просят разнообразить цвета, конкретно дают нам идеи, предложения по содержательной части. Даже самые неожиданные какие-то фразы. Очень это все интересно. Я хочу сказать, что, конечно, мы будем теперь держать этот темп. У нас нет другого выхода. Доставляет удовольствие этим всем заниматься, когда понимаешь, что это очень нужно и востребовано", - резюмировала Наталья Эйсмонт.-0-