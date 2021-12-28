Эйсмонт о приезде Лукашенко на границу к беженцам: прекрасно понимали, что не сможет не поехать

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не мог не поехать на границу к беженцам. Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Рассказывая о приезде главы государства в ноябре в ТЛЦ, где разместился лагерь беженцев на белорусско-польской границе, пресс-секретарь упомянула о фотографии, которой оппоненты пытались уколоть: "Они сделали коллаж. Там деятельница одна выступает с каких-то трибун, и глава государства стоит на поддонах (во время общения с беженцами в ТЛЦ. - Прим. БЕЛТА). Вот мне сразу было очень интересно: неужели они думают, что этот коллаж в их пользу?".

Наталья Эйсмонт отметила, что все прекрасно понимали, когда образовался стихийный лагерь, и когда там обострилась ситуация, что Президент не сможет не поехать туда. "Думали о том, в какой момент это будет. И конечно момент был выбран очень точно. Он был достаточно переломным. Этим людям очень нужен был этот разговор. Это было очевидно. Со всех позиций им нужно было услышать то, что им сказал Президент", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-