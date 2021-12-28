Эйсмонт: Президент нас всех постоянно держит в тонусе

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко особенно в ходе выездных мероприятий часто меняет заранее заготовленный сценарий посещения. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире проекта "Успеть до полуночи" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Работая с Александром Лукашенко, мы действительно всегда готовы к абсолютно нестандартным подходам к проведению мероприятий. К тому, что Президент в 9 из 10 случаев, если это выездное мероприятие, не пойдет по заранее подготовленному и выверенному маршруту. Да, он посмотрит то, что ему предлагают. Он уважает труд людей, труд команды, которая это готовит. Но обязательно заглянет в ту самую в комнату, в которую никто не предполагал, чтобы Президент заглянул, - рассказала пресс-секретарь. - Мы к этому морально и внутренне всегда готовы, но предугадать невозможно. Не дает расслабиться никогда. И это очень важно. Президент нас всех постоянно держит в тонусе".

Наталья Эйсмонт рассказала, что при подготовке к выездным мероприятиям главе государства предлагают определенный маршрут. В него включают основные реперные точки – те места, куда Президент должен зайти, где основное, главное. "Накануне смотрим этот маршрут, прорабатываем, и СМИ для удобства работы должны понимать", - сказала она. При этом все прекрасно осознают, что в процессе маршрут может быть изменен, и все может пойти совершенно иначе, будет импровизация.-0-