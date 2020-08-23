Эйсмонт: весь день Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь сегодняшний день с самого утра Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

"В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило не на долго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении", - отметила пресс-секретарь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости

По ее словам, после этого Президент вызвал вертолет, облетел город. "С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец Независимости, первым делом Президент поблагодарил ребят - тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их", - сказала Наталья Эйсмонт.

"Как и обещал Президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына", - добавила пресс-секретарь.

Ранее в СМИ попали снятые на телефон кадры видео с Александром Лукашенко возле Дворца Независимости, и в том числе кадры его общения с правоохранителями.-0-