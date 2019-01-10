Экономическое и общественно-политическое развитие Беларуси обсуждают на совещании у Лукашенко

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет необходимости говорить, что праздники закончились и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий, - отметил Александр Лукашенко. - Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад".

Во время совещания глава государства предложил обсудить вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году. "Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год, - это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. Мы умеем решать эти вопросы", - сказал Президент.

По его словам, предстоит обсудить в том числе вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное внимание глава государства намерен уделить итогам переговоров с Президентом России, которые состоялись в конце декабря прошлого года.

"Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны", - добавил Александр Лукашенко.-0-