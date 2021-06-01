"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня во Дворце Независимости совещание по вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале совещания глава государства сделал неожиданное вступление, предложив журналистам задать вопросы по теме мероприятия, если им будет необходимо уточнить какие-то моменты (спойлер: вопросы были заданы).

Журналисты задают вопросы

"Шуму мы, конечно, наделали много - и по форме, и по содержанию, - так Президент охарактеризовал обсуждение в СМИ его переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. - Поскольку это вызвало оживленный разговор и резонанс (надо сказать, во всем мире) и было много разных разговоров, я счел необходимым сегодня встретиться с ответственными лицами и обсудить вопросы, которые мы оговаривали на встрече".

Александр Лукашенко отметил, что повестка его переговоров с Президентом России Владимиром Путиным была определена давно и эта встреча стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях. Некоторые темы переговоров глава государства озвучил еще на недавнем мероприятии в Доме правительства. Тогда Президент пояснил, что во время встречи стороны прежде всего будут обсуждать торгово-экономические отношения. "Так и было", - заявил он.

Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества. Не обошли они и темы последних дней: противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Александр Лукашенко также поделился с участниками совещания, что же все-таки находилось в чемоданчике, который он взял на встречу со своим российским коллегой. Но обо всем по порядку.

О поставках нефти

Тема поставки российских углеводородов на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия приобрела новое звучание на фоне санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с Новополоцким НПЗ.

"Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать, - отметил Александр Лукашенко. - По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано Президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок".

По словам главы государства, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Также на встрече была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему.

"По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", - сказал Президент.

О цене на газ

"Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо - столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что Президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ", - рассказал Александр Лукашенко.

Достигнутые договоренности Беларусь и Россия намерены закрепить в межправительственном соглашении.

О таможенном сотрудничестве

Страны давно обсуждают сближение таможенных систем и законодательства. По мнению Президента, этот вопрос не самый острый. "Мы очень серьезно в ЕАЭС поработали над этим вопросом, да и у нас, в Беларуси и России, очень близкое таможенное законодательство", - пояснил глава государства.

Он убежден, что создавать наднациональные органы в этой сфере нет необходимости. Возможно, лучше проработать учреждение совместного центра, который бы имел доступ как к белорусским, так и к российским процессам. Насколько необходим такой институт и целесообразно ли его создание, сторонам еще предстоит проработать.

О налоговой политике

Сблизить налоговое законодательство было предложением российской стороны. Александр Лукашенко подчеркнул, что если такое и произойдет, то все будет на равных условиях. "Мы будем видеть все, что в России, они будут видеть все, что у нас. Чтобы было доверие, без этого мы никуда ни двинемся", - добавил он.

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