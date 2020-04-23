Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" - о чем говорили Лукашенко и Науседа

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе литовской стороны 23 апреля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает БЕЛТА.
Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание президенты уделили развитию экономических отношений.
В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта.
Также президенты подробно обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов - нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности.
Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности.
Александр Лукашенко и Гитанас Науседа также обсудили взаимодействие и меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Затрагивался в ходе разговора и вопрос перспектив инициативы "Восточное партнерство".-0-