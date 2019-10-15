Экс-руководитель пресс-службы Лукашенко назначен генконсулом в Гуанчжоу

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Андрея Попова генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время Андрей Попов занимает должность старшего советника управления Азии, Австралии и Океании главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел.

В 2014-2016 годах он руководил пресс-службой Президента Беларуси. До этого времени Андрей Попов работал в системе МИД: с 2006 по 2010 год был начальником управления информации - пресс-секретарем министерства, а в 2010-2014 годах - заместителем постоянного представителя Беларуси при ООН и других международных организациях в Женеве.-0-