Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко собрал совещание по развитию деревообработки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 6 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:34 Нетрезвый пациент с ножом напал на врача в Светлогорске Происшествия
12:32 ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных Общество
12:26 Житель Бобруйска подозревается в повреждении 12 автомобилей Происшествия
12:23 Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу Экономика
12:17 Водитель приговорен к 2 годам колонии-поселения за наезд на несовершеннолетнюю в Минске Происшествия
12:14 Пожар в исправительной колонии под Воронежем ликвидирован В мире
12:11 Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30% Экономика
12:07 Предприниматель из Бреста похитил у друга $5700 Происшествия
12:01 В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила велосипедистку Происшествия
12:00 Политолог назвал причины протестов в Кыргызстане Политика
11:57 Чемпионат по пожарно-спасательному спорту пройдет 7-9 октября под Гомелем Регионы
11:54 В России показатель коллективного иммунитета к COVID-19 среди детей достигает 71% В мире
11:53 В исправительной колонии под Воронежем произошел пожар В мире
11:48 В Гомеле мужчина надел на себя наручники и не смог освободиться Происшествия
11:46 До +21°С ожидается в Беларуси 7 октября Общество
11:43 В Латвии отмечен самый большой прирост заболеваемости COVID-19 в Европе В мире
11:34 В Логойском районе спасли от огня 100 т соломы Происшествия
11:30 ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными В мире
11:20 Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики Экономика
11:15 Конкурс творческих работ "Гимн матери" проходит в БГПУ Общество
11:13 В Минске прошли мероприятия, направленные на популяризацию российского профессионального образования Общество
11:03 В Столинском районе нашли заблудившихся в лесу подростков Общество
11:00 Лукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесины Президент
10:58 Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли Экономика
10:50 Площадь заказников местного значения в Витебской области увеличат почти на 2,5 тыс. га Регионы
10:44 Безработица в Литве одна из самых высоких в ЕС В мире
10:43 В России за сутки коронавирусом заразились 11 615 человек - максимум с 11 мая В мире
10:39 Эксперт: события в Беларуси и Кыргызстане - попытка зажечь дугу нестабильности в Евразии Политика
10:38 Петровский: для цветных революционеров переговоры выступают инструментом свержения власти Общество
10:37 В России 4,6 млн человек столкнулись с сокращением зарплаты из-за COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Президент
06 октября 2020, 10:34

Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко собрал совещание по развитию деревообработки

Во время совещания
Во время совещания

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновляемые лесные ресурсы в Беларуси должны использоваться с максимальным эффектом. На это сегодня обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы в плане контроля за выполнением моих поручений услышать сегодня ответы на ряд вопросов", - начал совещание Президент.

Глава государства отметил, что эта отрасль является важнейшей и стратегической для экономики. "Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нами приняты решения, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя. Для этого многое сделано".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент напомнил, что была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, сейчас реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, заметил он.

"И надо отметить, вложенные средства себя оправдывают, - заявил глава государства. - Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. По экспорту, я смотрю, в средствах массовой информации мелькает цифра 75% произведенной продукции. Это хорошо. Но при этом очень важно, какая цена на эту продукцию, а еще важнее - эффективность производства, то есть какая у нас рентабельность в конечном счете".

По словам Александра Лукашенко, отрасль в целом уверенно развивается и показывает положительные результаты. Тем более что государство уделяет ей самое пристальное внимание: координаторами важнейших проектов определены высшие должностные лица.

Лукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесиныЛукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесины
"Я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши "змагары" и "свядомыя" кричали: "Даешь реформы!" Вот реформы - надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах", - убежден Александр Лукашенко.

Наиболее проблемные инвестиционные проекты были рассмотрены на президентском совещании в конце 2019 года: это заводы по производству бумаги-основы в Шклове, мелованного и немелованного картона в Добруше и сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Тогда были приняты решения по их реализации и срокам завершения. "Не дай бог, кто-то эти сроки сорвет. Причины и объяснения не принимаются", - предупредил глава государства.

"Хотел бы услышать ответы на следующие вопросы. Во-первых, как в целом обстоит положение дел в деревообрабатывающей промышленности: экспорт, финансы, экономика предприятий, заработная плата. Повлияла ли на отрасль эпидемия коронавируса?" - спросил Президент. Как отметил Александр Лукашенко, за восемь месяцев объем промышленного производства по концерну "Беллесбумпром" превысил уровень прошлого года примерно на 2,5-3%, выше оказались и показатели экспорта продукции.

"Второй вопрос: как идет ход реализации важнейших инвестпроектов? Мы договаривалась по Светлогорску, Добрушу и Шклову. Выдерживаются ли сроки реализации этих проектов? Вопрос третий: какими вы видите новые перспективы строительства бумажных и упаковочных производств? Мы с вами об этом говорили. Вот реформы - надо развивать и углублять производство, основанное на лесных ресурсах", - подчеркнул глава государства.

Как отметили в концерне "Беллесбумпром", роль лесного сектора в экономике Беларуси значительно возросла в результате модернизации базовых деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных организаций. Объемы переработки древесины в стране значительно увеличены и в 2019 году превысили 20 млн куб.м.

Модернизация плитных заводов позволила вовлечь в оборот низкосортную древесину. Общий объем ее потребления в этом году составит 5,2 млн куб.м, а к 2025-му только благодаря созданию перерабатывающих биоэнергетических производств топливных пеллет будет вовлечено дополнительно 2,8 млн куб.м древесины лиственных пород.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. Из отечественных материалов - древесных плит - предприятия начали выпускать экономичную и востребованную мебель. За последние пять лет количество производителей мебели выросло вдвое, и сегодня их уже более 1,3 тыс.

На предприятиях концерна "Беллесбумпром" производится глубокая переработка древесины, из нее получают продукцию с высокой добавленной стоимостью, из которой более 70% поставляется на внешние рынки. В этом году, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, предприятиям концерна удалось сохранить стабильный уровень производства и реализации продукции. С января по август на экспорт поставлено продукции на $377,9 млн.-0-

Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отраслиИсторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли
Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько рассказал о результатах работы предприятий концерна на совещании у главы государства, посвященном вопросам развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
деревообработка Лукашенко совещание
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесины
Юрий Троян во время репетиции. Фото из архива Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Фото из архива Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
Фото из архива Саркисян позвонил Лукашенко и рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе
Анатолий Алай. Фото sb.by Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 80-летием
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко собрал совещание по развитию деревообработки
Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой
Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Топ-новости
Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант
Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных
Около 350 предложений по изменению Конституции внесли белорусы за три дня
Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин до 24 октября
Петровский: для цветных революционеров переговоры выступают инструментом свержения власти
Конкурс творческих работ "Гимн матери" проходит в БГПУ
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала
Шанс договориться, или Чем медиатор поможет при разводе
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.