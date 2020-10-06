Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко собрал совещание по развитию деревообработки

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновляемые лесные ресурсы в Беларуси должны использоваться с максимальным эффектом. На это сегодня обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы в плане контроля за выполнением моих поручений услышать сегодня ответы на ряд вопросов", - начал совещание Президент.

Глава государства отметил, что эта отрасль является важнейшей и стратегической для экономики. "Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нами приняты решения, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя. Для этого многое сделано".

Александр Лукашенко

Президент напомнил, что была модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий, сейчас реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы, заметил он.

"И надо отметить, вложенные средства себя оправдывают, - заявил глава государства. - Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. По экспорту, я смотрю, в средствах массовой информации мелькает цифра 75% произведенной продукции. Это хорошо. Но при этом очень важно, какая цена на эту продукцию, а еще важнее - эффективность производства, то есть какая у нас рентабельность в конечном счете".

По словам Александра Лукашенко, отрасль в целом уверенно развивается и показывает положительные результаты. Тем более что государство уделяет ей самое пристальное внимание: координаторами важнейших проектов определены высшие должностные лица.

Лукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесины "Я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши "змагары" и "свядомыя" кричали: "Даешь реформы!" Вот реформы - надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах", - убежден Александр Лукашенко.

Наиболее проблемные инвестиционные проекты были рассмотрены на президентском совещании в конце 2019 года: это заводы по производству бумаги-основы в Шклове, мелованного и немелованного картона в Добруше и сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске. Тогда были приняты решения по их реализации и срокам завершения. "Не дай бог, кто-то эти сроки сорвет. Причины и объяснения не принимаются", - предупредил глава государства.

"Хотел бы услышать ответы на следующие вопросы. Во-первых, как в целом обстоит положение дел в деревообрабатывающей промышленности: экспорт, финансы, экономика предприятий, заработная плата. Повлияла ли на отрасль эпидемия коронавируса?" - спросил Президент. Как отметил Александр Лукашенко, за восемь месяцев объем промышленного производства по концерну "Беллесбумпром" превысил уровень прошлого года примерно на 2,5-3%, выше оказались и показатели экспорта продукции.

"Второй вопрос: как идет ход реализации важнейших инвестпроектов? Мы договаривалась по Светлогорску, Добрушу и Шклову. Выдерживаются ли сроки реализации этих проектов? Вопрос третий: какими вы видите новые перспективы строительства бумажных и упаковочных производств? Мы с вами об этом говорили. Вот реформы - надо развивать и углублять производство, основанное на лесных ресурсах", - подчеркнул глава государства.

Как отметили в концерне "Беллесбумпром", роль лесного сектора в экономике Беларуси значительно возросла в результате модернизации базовых деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных организаций. Объемы переработки древесины в стране значительно увеличены и в 2019 году превысили 20 млн куб.м.

Модернизация плитных заводов позволила вовлечь в оборот низкосортную древесину. Общий объем ее потребления в этом году составит 5,2 млн куб.м, а к 2025-му только благодаря созданию перерабатывающих биоэнергетических производств топливных пеллет будет вовлечено дополнительно 2,8 млн куб.м древесины лиственных пород.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. Из отечественных материалов - древесных плит - предприятия начали выпускать экономичную и востребованную мебель. За последние пять лет количество производителей мебели выросло вдвое, и сегодня их уже более 1,3 тыс.

На предприятиях концерна "Беллесбумпром" производится глубокая переработка древесины, из нее получают продукцию с высокой добавленной стоимостью, из которой более 70% поставляется на внешние рынки. В этом году, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, предприятиям концерна удалось сохранить стабильный уровень производства и реализации продукции. С января по август на экспорт поставлено продукции на $377,9 млн.-0-

Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько рассказал о результатах работы предприятий концерна на совещании у главы государства, посвященном вопросам развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.