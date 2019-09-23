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23 сентября 2019, 16:37

Экзотика, новые сорта и плоды дружбы с коллегами - что убирают с экспериментальных полей Президента Беларуси

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активно продолжается уборочная страда, после зерновых - очередь за овощными культурами. Полным ходом идет уборка урожая и на экспериментальных полях Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как известно, сельскому хозяйству Александр Лукашенко уделяет огромное внимание. Развитие аграрной отрасли в целом на постоянном контроле главы государства. Кроме того, Президент лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. Потом лучшие и самые успешные из наработок внедряются в жизнь уже массово.

Традиционно глава государства опробует самые разные виды сельскохозяйственных культур. Попутно контроль и уход за посевами осуществляют ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Например, урожайность пшеницы на президентском экспериментальном поле в этом году составила 92 ц/га. Что касается заготовки кормов, было снято три отличных укоса трав.

Опробует Президент и выращивание фруктов и ягод, которые еще с десяток лет назад в Беларуси называли экзотическими. Теперь научились возделывать даже арбузы. И не только эту культуру - выращивают в стране и дыни.

В нынешнем году семена бахчевых привезли прямо из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега и друг Шавкат Мирзиёев прислал лучшие семена узбекских дынь. Урожай буквально несколько дней назад собрали в президентской теплице.

Так же внимательно, хоть и дистанционно, наблюдает Президент за садом дружбы Беларуси и Таджикистана. И это тоже были договоренности двух глав государств - Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, в результате которых из Центральной Азии в Брестскую область были привезены 6 тыс. саженцев абрикосов, черешни, яблок и несколько лучших сортов винограда.

В последние дни на президентских полях началась уборка картофеля разных сортов. Как только позволяет погода и насыщенный график, глава государства лично в поле. Вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах, кто в ежедневном режиме работает вместе с Президентом. Учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты. Известно, что урожай картофеля в этом году действительно удался. На сегодняшний день с президентских полей уже собрано более 120 т, и это далеко не окончательная цифра. Итоговый урожай ожидается почти вдвое больше. Накануне был собран картофель сортов "Бриз" и "Мастак" - оба белорусской селекции. Урожайность - более 600 ц/га.

Таким образом, президентские поля уже не первый год служат еще одной экспериментальной площадкой для отечественных селекционеров, давая возможность не только Президенту заниматься любимым для него делом, но и принося безусловные бонусы для отрасли в целом.

В настоящее время в Беларуси проводится уборка картофеля и овощей. По данным на 23 сентября, в сельхозорганизациях убрано 48% площадей картофеля. Накопано около 430,8 тыс. т при средней урожайности 325 ц/га, которая выше прошлогодней на аналогичную дату на 36 ц/га. Овощи убраны на 40% площадей. Убран овощной горошек, завершается уборка тыквенных культур. Собрано более 150 тыс. т овощей (включая овощи закрытого грунта), в том числе примерно 40 тыс. т огурцов, 57 тыс. т томатов, 224 т баклажанов, 235 т перца, 4,7 тыс. т белокочанной капусты, 187 т пекинской капусты, 164 т цветной капусты, 5,2 тыс. т столовой свеклы, 25 тыс. т моркови, 4,5 тыс. т овощного горошка, 730 т кабачков, 11,7 тыс. т репчатого лука.

"Мы принимаем все меры для обеспечения населения плодоовощной продукцией. В 2019 году в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается урожай на уровне 624 тыс. т овощей (на 14% больше, чем в прошлом году) и свыше 1 млн т картофеля (111% к уровню прошлого года). В хозяйствах всех категорий планируется получить 1,6 млн т овощей и более 6 млн т картофеля. Такой урожай позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и иметь свободные ресурсы, в том числе для поставки на экспорт", - рассказала БЕЛТА заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

На межсезонный период 2019-2020 годов в стабфонды будет заложено 43,6 тыс. т картофеля, 23,2 тыс. т капусты, 8,3 тыс. т свеклы, 12,3 тыс. т моркови, 12,6 тыс. т репчатого лука. Организации уже приступили к закладке продукции. Кроме того, в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах имеются специализированные хранилища, в которые также закладывается продукция на хранение для дальнейшей текущей реализации, экспорта. Чтобы удовлетворить потребности населения в картофеле и плодоовощной продукции, в столице, областных и районных центрах традиционно будут проводиться ярмарки, выездная торговля на специальных площадках, где продукция будет реализовываться напрямую от производителей - сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. С 28 сентября планируется провести 159 сельскохозяйственных ярмарок во всех административных районах Минска.-0-

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