Ермошина предложила Лукашенко провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов - 17 ноября

30 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября. Об этом она сообщила сегодня журналистам по итогам встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов. "Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Лидия Ермошина.

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