"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня пообщался с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Мигранты поблагодарили главу белорусского государства за поддержку, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для нас это очень важно, - сказала одна из девушек. - Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, у нас не было бы проблем".-0-
Александр Лукашенко