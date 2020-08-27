"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" - Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции. И вести этот диалог он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами. "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, - отметил Александр Лукашенко. - Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции".

"Поэтому давайте садиться - представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", - сказал Президент.

"Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко на совещании также высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается расшатать обстановку в стране. "Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", - отметил глава государства.

"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - сказал он.

"Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?", - добавил Президент.-0-