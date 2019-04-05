"Если кто-то пытается давить - один только звонок" - Лукашенко гарантирует независимость правосудия

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантирует независимость правосудия в стране. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что часто говорят: судебная ветвь власти должна быть независимой. В этой связи Александр Лукашенко высказал уверенность, что, в том числе исходя из сравнительного анализа с судебными системами зарубежных стран, судебная власть Беларуси является независимой и защищенной. Однако он не исключает, что могут быть факты круговой поруки, особенно на местах, в чем есть вина и самих судей.

"Здесь, наверху, это практически невозможно, - подчеркнул белорусский лидер. - Я жестко отношусь, когда мне поступает информация, что кто-то из начальников снял трубку и позвонил судье: "ну вы там посмотрите..." Это последний день его работы. Если я этого не увидел, а вам позвонили и вы промолчали, это ваши проблемы. Когда-то это вылезет. Не бывает, что эта тайна останется за семью печатями".

"Если кто-то вам мешает отправлять правосудие, честно, справедливо, по закону принимать решение, - один только звонок. И вы знаете, кому позвонить, кроме меня. Буквально через час-два я буду об этом знать. Поэтому смотрите сами. Я ведь понимаю, что вы живете в реальной жизни. И кто-то влиять пытается, кто-то давить и так далее. У вас такая судьба. Вы - судьи. Поэтому реагируйте достойно. Как реагировать, я как глава государства вам предлагаю. По крайней мере, найдите возможность проинформировать о недостатках. Я всегда встану на вашу защиту", - заявил Александр Лукашенко.

Особо Президент акцентировал внимание на абсолютной недопустимости правонарушений среди судейского корпуса. "Если судья нечестный (такие факты бывают), это очень плохо. Может провороваться любой чиновник, но если судья - это все", - заключил он.-0-