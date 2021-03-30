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30 марта 2021, 11:23

"Если "растворим" Президента, стране не бывать" - Лукашенко выступает за сильную президентскую власть

Александр Лукашенко во время совещания
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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий необходимо сохранить сильную президентскую власть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь Президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего Президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на то, что решение о необходимости внесения конституционных изменений назревало давно и принималось исключительно исходя из внутренних интересов страны и общества. "Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет - диктатор, авторитарный руководитель, - мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что говорил о поправках в Конституцию еще во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту несколько лет назад. И тогда было подготовлено два варианта Конституции. При этом глава государства обязательно потребовал персонифицировать поправки, чтобы было ясно, кто именно выступил с той или иной инициативой. "И что вы думаете? Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность", - отметил Президент.

Сейчас подготовкой поправок в основной закон страны занимается Конституционная комиссия в составе 36 человек. "Они все персонально будут отвечать за те предложения, которые внесут как минимум Президенту. Президент вынесет Конституцию на референдум, - пояснил Александр Лукашенко. - Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения Конституции - будет, и будет абсолютно честно".

Вместе с тем в последнее время, по словам главы государства, появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий Президента. Однако для перераспределения полномочий нет необходимости менять Конституцию, это будет сделано до внесения поправок в основной закон, заверил Президент. "Для перераспределения полномочий, даже больших полномочий, Конституцию менять не надо. Мы ее меняем по другим причинам, - пояснил Александр Лукашенко. - До того, как произвести изменения в Конституции, мы перераспределим полномочия, чтобы не думали, что все сосредоточено в руках Президента и он принимает все решения".

"Четверть века - немалый этап развития, тем более для такого молодого государства, как наше. Поэтому, как я говорил и ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься", - продолжил он. В Беларуси, по его словам, выстроена налаженная система контроля и принятые на верхних уровнях власти решения доводятся до каждого исполнителя.

Тем не менее, отметил Президент, бывают случаи, когда исполнительская дисциплина немного хромает, а порой и в аппарате управления на различных уровнях нет полного единомыслия: "Особенно до последних событий - некоторые из них (мы их тоже знаем) из-под плинтуса посматривали: как же день воли пройдет, еще чего-то…".

По словам Александра Лукашенко, суть не в том, что, как пишут, "власть устояла". "Власть стояла и будет стоять. Мы просто государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать, вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Вставайте в строй и вперед. У нас слишком много работы для того, чтобы отсиживаться где-то", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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