"Есть все, чтобы жить достойно" - Лукашенко пообщался с жителями Костюковичей и рассказал о причинах приезда

14 августа, Костюковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в завершение рабочей поездки в Костюковичский район, где рассматривались перспективы дальнейшего развития юго-восточного региона Могилевской области, пообщался с жителями райцентра, передает корреспондент БЕЛТА.

Особый акцент глава государства сделал на ответственности каждого в отдельности за будущее своего города и района. Государство в свою очередь будет оказывать поддержку, но только там, где это действительно необходимо. "Все зависит от нас. Сейчас так бешено организована жизнь - мчится как курьерский поезд и самолет, как только ты отстал - тебя затоптали, и никто не посмотрит, и мы останемся в хвосте. Нельзя этого допустить. Пока у нас есть все для того, чтобы жить достойно. Будете работать - и я, и правительство - все, кто есть в стране, подставим плечо. Если вы захотите, - заявил белорусский лидер. - Я уверен, что подавляющее большинство людей как в Костюковичах, так и других районах - это люди, которые хотят жить, растить детей".

"Нельзя загубить эту территорию", - подчеркнул Президент.

Жители Костюковичей встречали главу государства у райисполкома, где проходило совещание по развитию всего юго-восточного региона Могилевской области. Кто-то из людей просил обратить внимание на регион и помочь, кто-то благодарил за уже сделанное за последние годы, другие обращались с личными просьбами. Одна из женщин даже подарила главе государства написанные ею книги.

Александр Лукашенко поручил по обозначенным вопросам детально разобраться и доложить ему о результатах, но в самом начале подробно рассказал о причинах приезда. "Четыре года назад было мое поручение - юго-восточный регион Могилевской области довести до приличного уровня. Прошло четыре года. Я хотел лично посмотреть, как выполняется программа", - пояснил он.

По словам главы государства, промежуточный контроль показывает, что пока программа реализуется плохо. "Начинается серьезный жим по выполнению этой программы. Мы ее актуализируем, определимся, что надо построить в этих семи районах, чтобы люди работали, имели достойную зарплату, хотя бы на уровне средней по стране в Br1 тыс.", - сказал Президент.

Внимание будет уделено и решению жилищных вопросов, но в первую очередь в привязке к созданию рабочих мест, развитию производств. И, как следствие, социальной сфере - здравоохранение, детские сады и так далее.

"Мы договорились. И подвижки будут уже в этом и следующем годах. Думаю, вы их увидите", - заявил белорусский лидер.

Наряду с этим Александр Лукашенко обратил внимание на те вопросы, которые зависят исключительно от самих людей, в частности, вопрос дисциплины, соблюдения закона. "Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как Президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем", - заверил Президент.

"Не будет дисциплины, организованности - мы ни одну проблему не решим. Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше (у вас прекрасное место для жизни)... Прекрасные трудолюбивые люди! Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, тех мы в чувства приведем", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-