"Это исторический момент для региона" - Лукашенко ждет отдачи от юго-востока Могилевской области

14 августа, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Юго-восточные районы Могилевской области должны приносить отдачу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Костюковичах на совещании о развитии данного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я абсолютно убежден, что пришло время получить отдачу от этих районов. Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске. Суть момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут, - заявил Александр Лукашенко. - И по форме, и по содержанию сегодняшнего дня считайте, что это исторический момент для данного региона. Мы знаем, что здесь надо сделать. И, как говорит губернатор, мы знаем, что мы это сделаем. Кто не умеет - научим, кто не хочет - заставим. Другого не дано".

Лукашенко заявляет о недопустимости огульного подхода в вопросах оказания господдержки В качестве примера глава государства привел недоработки в сельском хозяйстве по юго-востоку Могилевской области. В части поддержки решения жилищного вопроса Александр Лукашенко считает необходимым в первую очередь ориентироваться на создание производственных мощностей и рабочих мест.

Президент подчеркнул, что этот регион должен каждый год демонстрировать динамику роста. "Хотите малый, средний бизнес, индивидуальных предпринимателей - пожалуйста, занимайтесь. Но запомните: нужны основательные предприятия, которые могут работать долго, на продукцию которых есть спрос на рынке. Это уверенность людей", - подчеркнул глава государства. Он убежден, что наибольшую отдачу для страны приносят именно крупные предприятия.

В пример Президент привел форелевое хозяйство "Лохва", которое посетил во время рабочей поездки в Костюковичский район. Предприятие работает с хорошей отдачей, у него есть возможности для расширения производства, а рыбная продукция востребована как на внутреннем, так и внешних рынках. "И вот на это нам надо обращать внимание. Никакие малые, средние нам счастья не принесут - это для того, чтобы занять людей, дать им возможность работать, - отметил он. - Создавайте и поддерживайте крупные предприятия: частные и государственные, в кооперации - где угодно. Но только, чтобы мы понимали, что это навсегда".

Возвращаясь к событиям четырехлетней давности, когда была принята программа и указ о развитии юго-восточных районов Могилевской области, Александр Лукашенко пояснил, что тогда сомневался, насколько правильно и своевременно принимаются решения. "Скажу откровенно, что тогда я не был абсолютно убежден, что мы должны начать глобально решать проблемы данного региона. Но я исходил из того, что нам все равно этот регион необходимо будет когда-то подтягивать до соответствующего уровня", - сказал Президент.

Глава государства предложил тогда заняться регионом и разработать программу по его развитию. Дополнительно к ней был подписан указ, который предоставлял ряд льгот. "Будучи не совсем убежденным в том, что надо усиленно интенсифицировать исполнение этой программы, я на вас не давил: хотите - давайте будем делать, я вам помогаю, естественно, буду требовать", - отметил Александр Лукашенко. Сегодня же после того как руководство области полностью погрузилось в существующие проблемы Президент убежден в необходимости скорейшего развития юго-восточных районов.

В этой связи он поручил актуализировать существующую программу. Причем не откладывать эту работу, а браться за нее с сегодняшнего дня. В программе, по словам главы государства, нужно четко и подробно расписать все проекты: от организации производства и привлечения специалистов до строительства социальной инфраструктуры. "Вот это будет разговор. И не надо мне ваши непонятные на пятьсот или тысячу страниц опусы, которые вы напишите и снова не выполните, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Разговоры и изучения закончены. Актуализируйте программу и на стол мне: что где вы произведете, подвели черту - это даст прирост мяса, молока, промышленность, услуги, дороги, школы, детские сады и прочее. Должна быть прямая, открытая подконтрольная программа, а не расписанная теория на много страниц".-0-

"Есть все, чтобы жить достойно" - Лукашенко пообщался с жителями Костюковичей и рассказал о причинах приезда Особый акцент глава государства сделал на ответственности каждого в отдельности за будущее своего города и района. Государство в свою очередь будет оказывать поддержку, но только там, где это действительно необходимо.