"Это нас не касается". Путин не будет вмешиваться в решение миграционных проблем на границе Беларуси и ЕС

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Россия не намерена каким-либо образом вмешиваться в решение миграционных проблем на границе Беларуси с некоторыми странами Евросоюза. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российского государства, отвечая на вопрос белорусского журналиста, отметил, что некоторые его западные коллеги и европейские лидеры призывают его к совместным действиям в решении проблем с мигрантами на границе с Беларусью.

"Ответ простой: это нас не касается", - ответил Владимир Путин. Он подчеркнул, что миграционный кризис возник на государственной границе Беларуси с другими суверенными странами, поэтому решение проблем они должны искать между собой. "Хотите по-настоящему проблему решать - обращайтесь напрямую к белорусским властям", - подчеркнул российский лидер.

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