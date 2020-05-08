"Это не бравада" - Лукашенко о подходах Беларуси в борьбе с коронавирусом

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что выбранные в стране методы борьбы с коронавирусом обусловлены достаточно развитой отечественной медициной. Об этом он заявил сегодня во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в Беларуси не пошли фронтом, а борются с инфекцией точечно и очагово.

"Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется", - подчеркнул белорусский лидер.

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Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом "Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", - подчеркнул глава государства.