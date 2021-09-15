"Это не просто красиво, это изумительная работа". В каких интерьерах Рахмон принимал Лукашенко

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Душанбе прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает БЕЛТА.

Главы государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическую обстановку в регионе и вопросы проведения в ближайшие дни в таджикской столице саммитов ОДКБ и ШОС.

Таджикский лидер принимал белорусского коллегу в своем знаменитом резном кабинете во Дворце Нации.

Впервые новые интерьеры залов дворца Эмомали Рахмон продемонстрировал Александру Лукашенко в сентябре 2018 года. Они украшены искусной деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. В отделке использовались такие породы дерева, как сосна, дуб, бук. От начала проекта до окончательной реализации прошло менее года. Александр Лукашенко дал высокую оценку работе таджикских мастеров. "Это не просто красиво - это изумительная работа", - сказал он. Эмомали Рахмон пообещал, что при необходимости Таджикистан готов поделиться опытом и выполнить подобные работы в Беларуси.-0-

Александр Лукашкно и Эмомали Рахмон во Дворце Нации, 2018 год