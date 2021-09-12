"Это несолидное поведение". Лукашенко высказался о попытках ЕС надавить на Беларусь через Россию

12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "несолидным поведением" попытки Европейского союза надавить на Беларусь через Россию. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил Президента России Владимира Путина надавить на Беларусь для решения различных вопросов. Такое поведение Европы он назвал несолидным.

"То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков с флагом за Президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", - заявил Президент.

Глава государства рассказал, что диалог с европейскими странами ведется. Но их требования касаются внутренней политики Беларуси. "Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - подчеркнул белорусский лидер.

Ситуацию же с мигрантами на европейской границе Александр Лукашенко назвал проблемой Запада. Президент пояснил, что Запад ранее заявил о готовности принять всех беженцев из Афганистана и других стран, но теперь выгоняет их со своей территории, натравливая собак и стреляя поверх голов.

"Они хлынули туда по разным направлениям - через Турцию, другие страны", - обратил внимание глава государства.-0-