"Это очень нужный объект" - Лукашенко открыл центральную городскую поликлинику в Гомеле

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в торжественной обстановке открыл Гомельскую центральную городскую поликлинику, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что объект строился продолжительное время, но в этом году наладили более интенсивную работу и строительство завершили.

Новый поликлинический комплекс начал работать в гомельском микрорайоне №17. Его строительство велось с 2013 года. Необходимость возведения поликлиники объясняется тем, что появились новые городские микрорайоны, численность местного населения увеличилась, а ближайшие поликлиники находились на значительной расстоянии. Стоимость объекта составила Br26,4 млн, в том числе Br7 млн пошло на приобретение современного медицинского оборудования.

Лукашенко отмечает европейский уровень здравоохранения в Беларуси и Гомельской области в частности Александр Лукашенко подчеркнул, что в Гомельской области построено немало учреждений здравоохранения, и по показателям область в медицинской сфере находится на хорошем уровне.

Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать помощь 40 тыс. жителей трех микрорайонов Гомеля - № 16, 17, 18. Работать в поликлинике будут 450 человек, в том числе 110 врачей и более 160 сотрудников среднего медицинского персонала. При этом создается 150 новых рабочих мест.

В структуре поликлинического комплекса четыре диагностических и восемь клинических отделений, включая отделение общеврачебной практики, где созданы условия для работы 27 команд врачей общей практики, дневной стационар на 40 коек, отделения медицинской реабилитации и физиотерапии.

Помимо медицинского обслуживания территориального населения в поликлинике будут оказывать лечебно-диагностическую помощь жителям Гомеля и Гомельского района (около 583 тыс. человек). Для этого на базе поликлинического комплекса создаются 10 городских центров коллективного пользования, где установлены более 700 единиц современного медоборудования. Здесь будут проводить четыре вида онкоскрининга на установленных компьютерном томографе, маммографе (оба - отечественного производства), роботизированном лабораторном комплексе. В центре для диагностики и лечения ЛОР-патологий установлены видеоэндоскопическое оборудование, сурдокамера, автоматический массажер барабанной перепонки. Оснащение офтальмологического центра позволяет проводить раннюю диагностику глаукомы, здесь установлен первый в поликлиническом звене Гомельской области аппарат УЗИ органов зрения.-0-