"Это праздник дружбы и взаимопонимания" - Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем откликнулся на позывные международного фестиваля искусств "Славянский базар". Всех, благодаря кому не просто город, а вся наша Беларусь в буквальном смысле живет искусством, звучит музыкой фестивального лета, говорит на разных языках. Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник - настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. "Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве", - подчеркнул Президент.

По его словам, Витебск неслучайно был выбран тогда культурной столицей братских славянских стран: этот город обладает особой творческой энергетикой. "Здесь жили и творили величайшие авангардные художники - Малевич и Шагал. Они подарили миру черный квадрат и юных влюбленных, парящих над городом", - отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что царящая в Витебске творческая атмосфера вот уже полвека вдохновляет на создание ярких разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров и художников из самых разных стран. "Мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав "Славянский базар" на государственном уровне. В свое время мы просто спасли "Славянский базар" от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря - ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, который, наверное, многие где-то там на Западе когда-то не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал конкурсантам фестиваля успешных выступлений, жюри - честного судейства, зрителям - самых положительных эмоций и доброго настроения и всем - хорошей погоды. Он убежден, что впечатления от фестивальных дней будут самыми яркими, настроение только праздничным, а души будут согреты мелодиями любимых песен.-0-