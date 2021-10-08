"Это серьезный резерв". Лукашенко посоветовал Белкоопсоюзу развивать собственные производства

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кооперативной промышленности кроется серьезный резерв для наращивания внутренней экономики Белкоопсоюза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кооперативная промышленность - это серьезный резерв наращивания внутренней экономики и получения дополнительной прибыли. Тем более у вас есть собственные магазины. Но давайте будем честны. Среди выпускаемой вами продукции не все идет нарасхват, есть и откровенно слабые позиции", - заметил Александр Лукашенко.

По его словам, по-прежнему остается невысоким спрос на плодовые консервы. На 1 сентября нынешнего года их запасы на складах эквивалентны уже почти пяти среднемесячным объемам производства. "И что вы делаете в такой ситуации? На 22% увеличиваете объемы производства вместо того, чтобы изменить рецептуру, ассортимент, распродать, в конце концов, то, что есть. Странное решение", - отметил Президент.

Глава государства вспомнил, как летом при посещении пекарни в Свислочи специально интересовался спросом на продукцию. Как ответил тогда ему директор, хлебобулочные изделия предприятия с руками отрывают. Модернизация производств - это важно, но главное - труд самого коллектива и его накопленный опыт, уверен Александр Лукашенко. "Понимаете, золотые руки и та технология, которая там есть", - подчеркнул он.-0-

Выступает Александр Лукашенко